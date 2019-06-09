سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 07:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة فى باكستان

الأحد، 09 يونيو 2019 06:07 ص
مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة فى باكستان قوات الأمن فى باكستان
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الباكستانية عن مقتل ثلاثة مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة في إقليم البنجاب الباكستانى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة كانت تلاحق سيارة لعناصر إرهابية في مدينة "كوجرات"، ولكن السيارة سقطت في نهر مجاور للطريق.


وأضاف أن فرق الإغاثة قامت بإخراج السيارة من النهر، وانتشلت منها جثث لثلاثة أشخاص، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات ووثائق حساسة.


وبيّن أن القتلى كانوا عناصر في تنظيم "القاعدة" مجموعة "يحيى عاطف غوري" التي يتم إدارتها من أفغانستان، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في أحد المصالح التعليمية بإقليم البنجاب.


وأشار إلى أن وزارة الداخلية الباكستانية كانت قد أصدرت تحذيراً قبل أيام إلى أجهزة الأمن عن رصدها معلومات حول الإرهابيين الثلاثة وتخطيطهم لتنفيذ عملية إرهابية في الإقليم.


باكستان

القاعدة

طالبان

كوجرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس باكستان وحكومته يدينان التفجير بمقاطعة شمال وزيرستان

السبت، 08 يونيو 2019 04:00 م

بعد غرق قارب سياحى فى باكستان وآخر بنهر الدانوب.. تعرف على أبرز حوادث السفن

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:41 م

صور.. مسلمو باكستان يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:45 ص

باكستان تتوقع تعزز التجارة مع بريطانيا بعد استئناف رحلات الطيران

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:50 م

باكستان والبوسنة والهرسك يناقشان القضايا ذات الاهتمام المشترك

السبت، 01 يونيو 2019 05:34 م

رئيس وزراء باكستان: لا صلة للإسلام بالإرهاب والتطرف

السبت، 01 يونيو 2019 09:02 ص

الإيدز يهدد باكستان.. إصابة المئات بفيروسHIV جنوب البلاد.. القبض على طبيب واتهامه بإصابة مئات الأطفال.. مسئولون: إعادة تغليف إبر الحقن وبيعها السبب.. الصحة العالمية: باكستان الثانية على العالم فى الإصابة بالمرض

السبت، 01 يونيو 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة