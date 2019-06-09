سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 16 من مسلحى طالبان خلال قصف جوى للجيش الأفغانى

الأحد، 09 يونيو 2019 10:08 ص
مقتل 16 من مسلحى طالبان خلال قصف جوى للجيش الأفغانى الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت قوات الأمن الأفغانية اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية فى مقاطعة أوروزجان الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحى طالبان على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الغارات الجوية نفذت فى منطقة تارين كوت، وأن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على متشدد مشتبه به.
 

وفى الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة الأفغانية 30 رطلا من المخدرات غير المشروعة خلال عملية فى نفس المنطقة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تدهور فيه الوضع الأمنى ​​فى بعض مناطق أوروزجان خلال الأشهر الأخيرة.


افغانستان

حركه طالبان

قوات الامن الافغانيه

الجيش الافغانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة