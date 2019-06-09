مقتل 16 من مسلحى طالبان خلال قصف جوى للجيش الأفغانى

كابول (أ ش أ)

نفذت قوات الأمن الأفغانية اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية فى مقاطعة أوروزجان الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحى طالبان على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الغارات الجوية نفذت فى منطقة تارين كوت، وأن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على متشدد مشتبه به.



وفى الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة الأفغانية 30 رطلا من المخدرات غير المشروعة خلال عملية فى نفس المنطقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تدهور فيه الوضع الأمنى ​​فى بعض مناطق أوروزجان خلال الأشهر الأخيرة.