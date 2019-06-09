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مقتل عضوين سابقين فى الشيوخ الأمريكى والشرطة تفتح تحقيق فى الحادثين

الأحد، 09 يونيو 2019 05:12 ص
مقتل عضوين سابقين فى الشيوخ الأمريكى والشرطة تفتح تحقيق فى الحادثين صورة للعضوين
وكالات الأنباء

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عثرت السلطات الأمريكية على جثتى عضوين سابقين بمجلس الشيوخ داخل منزليهما فى أوكلاهوما وأركانسو خلال الأسبوع الحالى.

وأفادت أمس السبت وكالة أنباء بلومبرج بأنه تم العثور على جوناثان نيكولاس (53 عاما) الذى عمل عضوا بمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما لمدة 12 عاما، مقتولا بطلقات نارية فى مدينة نورمان يوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أنه كان قد تم العثور على ليندا كولينز سميث (56 عاما) عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أركانسو ميتة يوم الثلاثاء داخل منزلها فى جريمة قتل محتملةوذكرت الشرطة أنها تحقق فى كلا الحالتين.

 

 


الكونجرس الأمريكى

أمريكا

واشنطن

ترامب

مجلس الشيوخ

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