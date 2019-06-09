مصر تخفض استيرادها لـ 28 سلعة بقيمة 366.4 مليون دولار.. أبرزها السيارات

كتبت- هبة حسام

بالرغم من أن الواردات المصرية شهدت ارتفاعا خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر يناير السابق له مباشرة، إلا أن حجم الارتفاع انحصر فى قيمة لا تتجاوز المليار دولار، وذلك بسبب تراجع استيراد عدد من السلع مما ساهم فى تقليص حجم الارتفاع فى القيمة الإجمالية للواردات.

بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية نحو 6.1 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، مقابل 5.1 مليار دولار فى شهر يناير السابق له مباشرة، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم التجارة الخارجية لمصر بين شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، تراجع استيراد مصر لعدد من السلع والمنتجات جاء أبرزها متمثلا فى نحو 28 سلعة بلغ حجم التراجع فى استيرادها حوالى 366 مليون 467 ألف دولار.

و وفقاً للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، جاءت أبرز السلع المتراجع حجم استيرادها خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بالشهر السابق له، كالتالى:

سيارات ركوب، بلغت قيمة استيرادها 162.640 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 269.718 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 107.078 مليون دولار.

قطع غيار سيارات، بلغت قيمة استيرادها 65.035 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 79.922 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 14.887 مليون دولار.

إطارات خارجية لوسائل النقل، بلغت قيمة استيرادها 24.251 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 32.575 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 8.324 مليون دولار.

جرارات "وحدات كاملة"، بلغت قيمة استيرادها 16.769 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 22.912 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 6.143 مليون دولار.

سيارات نقل بضائع، بلغت قيمة استيرادها 22.480 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 30.098 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 7.618 مليون دولار.

الفحم، بلغت قيمة استيراده 36.859 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 82.922 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 46.063 مليون دولار.

الذرة، بلغت قيمة استيرادها 114.466 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 129.556 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 4156.09 مليون دولار.

التبغ، بلغت قيمة استيراده 7.371 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 8.183 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 0.812 مليون دولار.

كبريت خام، بلغت قيمة استيراده 6.915 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 11.938 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 5.023 مليون دولار.

خامات حديد، بلغت قيمة استيرادها 37.882 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 67.824 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 29.942 مليون دولار.

خامات ألومنيوم، لم يتم استيرادها خلال فبراير 2019، مقابل 1.697 مليون دولار حجم استيرادها فى يناير 2019.

سكر خام، لم يتم استيراده خلال فبراير 2019، رغم استيراده بنحو 10 آلاف دولار فى يناير 2019.

مواد أولية من حديد، بلغت قيمة استيرادها 296.241 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 338.648 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 42.407 مليون دولار.

تبغ مفروم، بلغت قيمة استيراده 8.299 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 12.238 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 3.939 مليون دولار.

أنابيب ومواسير من حديد، بلغت قيمة استيرادها 64.052 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 82.928 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 18.876 مليون دولار.

محولات ومحركات كهربائية، بلغت قيمة استيرادها 8.574 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 10.911 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 2.337 مليون دولار.

تقاوى وبذور، بلغت قيمة استيرادها 8.483 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 9.103 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 0.620 مليون دولار.

آلات وماكينات حلج ونسيج، بلغت قيمة استيرادها 6.501 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 8.389 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 1.888 مليون دولار.

أجهزة إلكترونية لمعالجة المعلومات، بلغت قيمة استيرادها 20.332 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 33.392 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 13.06 مليون دولار.

آلات وأجهزة آلية، بلغت قيمة استيرادها 37.279 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 38.652 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 1.373 مليون دولار.

غسالات، بلغت قيمة استيرادها 1.496 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 2.966 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 1.47 مليون دولار.

أجهزة تليفون للأفراد، بلغت قيمة استيرادها 43.445 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 45.661 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 2.216 مليون دولار.

أبقار وجواميس حية، بلغت قيمة استيرادها 1.987 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 10.427 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 8.440 مليون دولار.

لحوم بلغت قيمة استيرادها 135.377 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 136.639 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 1.262 مليون دولار.

عدس، بلغت قيمة استيراده 8.718 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 10.873 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 2.155 مليون دولار.

سكر مكرر، بلغت قيمة استيراده 8.149 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 17.651 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 9.502 مليون دولار.

لعب أطفال، بلغت قيمة استيرادها 5.750 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 6.377 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 0.627 مليون دولار.

زيوت مكررة، بلغت قيمة استيرادها 49.464 مليون دولار خلال فبراير 2019، مقابل 63.072 مليون دولار فى يناير 2019، بانخفاض 13.608 مليون دولار.