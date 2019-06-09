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باجتماعات مجموعة الـ20 باليابان..

مصر تبحث التعاون مع روسيا فى صناعة الألكترونيات والذكاء الاصطناعى

الأحد، 09 يونيو 2019 02:12 م
مصر تبحث التعاون مع روسيا فى صناعة الألكترونيات والذكاء الاصطناعى ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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التقى وفد رفيع المستوى من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية على هامش فعاليات اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الروسى إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلى الحكومة والشركات الروسية فى مارس الماضى.

وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم أوجه التعاون فى مجال تصميم وتصنيع الالكترونيات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات فى التخصصات التكنولوجية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية الروسية الكبرى فى إطار مبادرة  "رواد تكنولوجيا المستقبلفى البرامج التدريبية المتخصصة فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال الأمن السيبرانى من خلال دراسة امكانية إنشاء مركز تميز للأمن السيبرانى فى مصر بتمويل مشترك لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية.

ورحب الوفد المصرى بالدعوة الموجهة له من نظيره الروسى  لزيارة موسكو خلال الفترة القادمة للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسى.

وفى سياق متصل قام وفد وزارة الاتصالات مع الوزراء المشاركين فى اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى بجولة بالمعرض المقام على هامش الاجتماع؛ حيث تم الاطلاع على احدث نماذج من تطبيقات الجيل الخامس مثل الجراحة عن بعد وكذلك الاطلاع على طرق الترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

كما قام الوزير بزيارة شركة  Cyber dyne  المتخصصة فى اجهزة الروبوت وتجهيزات الأجهزة التعويضية، كما زار وكالة الفضاء اليابانية  Jaxa حيث اطلع على مساهمة اليابان فى المحطة الدولية الفضائية.

وكان وفد وزارة الاتصالات قد قام بعقد عدد من اللقاءات خلال يومى 6 و7 يونيو مع قيادات من الجانب اليابانى تشمل مسئولين حكوميين، وممثلى الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب اليابانى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شارك على مدار يومين فى اجتماعات مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى .

 

 


وزارة الاتصالات

الاقتصاد الرقمى

اجتماعات مجموعة الـ20

اليابان

الذكاء الاصطناعى

صناعة الالكترونيات

الاقتصاد

الأقتصاد

اخبار الاقتصاد

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