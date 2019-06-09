مصرع 6 أشخاص وفقدان آخر و229 مليون دولار خسائر جراء الفيضانات شرقى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت سلطات مقاطعة جيانجشى شرقى الصين مصرع ستة أشخاص وفقدان آخر، وحدوث خسائر اقتصادية مباشرة بحوالي 59ر1 مليار يوان (نحو 229 مليون دولار)، جراء اجتياح الرياح القوية والأمطار الثلجية والفيضانات المقاطعة منذ يوم الثلاثاء الماضي.



وذكرت إدارة الطوارئ فى مقاطعة جيانجشى -فى بيان اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تضرر 77400 هكتار من المحاصيل، وانهيار 118 منزلا، وتضرر 97 منزلا آخر بصورة جسيمة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية نقلت 88 ألف مواطن إلى أماكن آمنة.



وتولت اللجنة الوطنية الصينية للحد من الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ تفعيل الاستجابة لحالة الطوارئ في المقاطعة، حيث تم إرسال فريق عمل خاص إلى المناطق التي تأثرت بالكارثة بهدف توجيه الإغاثة.