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مصرع 3 وإصابة 4 فى حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بالفيوم

الأحد، 09 يونيو 2019 12:21 م
مصرع 3 وإصابة 4 فى حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، أمام قرية مرجانة على طريق بحيرة قارون فى مركز سنورس بالفيوم.
 
وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق بحيرة قارون "طريق فردى"، ومصرع وإصابة عدد من المواطنين.
 
وانتقلت مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن حادث التصادم وقع بين السيارة رقم 75819 ملاكى الفيوم، يقودها "محمد. ح. ع"، 33 سنة "عامل" ومقيم فى بندر أبشواى، وأصيب بكدمات وسحجات مُتفرّقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود"، 30 سنة "حاصل على دبلوم" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، و"علاء. م. م"، 30 سنة "عامل" ومصاب بسحجات فى الوجه، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، يقودها "محمود. م. م" 16 سنة، طالب ومقيم فى عزبة رحيم "مُتوفَّتى"، وبرفقته: "كريم. ع. ع"، 16 سنة، طالب "متوفّى"، و"أحمد. س. م"، 16 سنة، طالب "مُتوفّى"، و"علاء. م. ف"، 16 سنة، طالب، ومصاب بكسور.
 
وتبيّن وقوع الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للدراجة النارية وتخطيها السيارة بشكل خاطئ، ما أدّى لاصطدامهما بالمواجهة، واتهم والد قائد الدراجة البخارية، وعم أحد المُتوفَّين، قائد السيارة بالتسبَّب فى الواقعة، بينما نُقلت جثّتا قائد الدراجة والمتوفى الثانى إلى مستشفى سنورس المركزى، وجثّة المتوفّى الأول والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتقرّر التحفظ على الدراجة البخارية والسيارة وقائدها.
 
وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة برقم 12886 لسنة 2019 جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

محافظه الفيوم

حادث تصادم

بحيرة قارون

امن الفيوم

مرور الفيوم

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