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مصرع 3 وإصابة اثنين فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج

الأحد، 09 يونيو 2019 02:57 م
مصرع 3 وإصابة اثنين فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بسوهاج جانب من الحادث
سوهاج - محمود مقبول

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب اثنان، فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعى، عند قرية العسيرات بمحافظة سوهاج، وقد نُقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى المنشأة، والمصابون لمستشفى سوهاج العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى، ووفاة وإصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية للتعامل مع الواقعة، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وبالفحص تبيّن تصادم السيارة رقم 2779 نقل الوادى الجديد، والسيارة (هـ ط 9137) ملاكى سوهاج، وأسفر الحادث عن وفاة كل من: "محمد. ر"، و"وليد. أ"، و"محمد. ص"، وإصابة "عبد الستار. ع"، و"أحمد. م". وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، والمتوفّين إلى مستشفى المنشأة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

ورفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث، وأعادت حركة السير على الطريق إلى طبيعتها، مع انتداب مهندس فنى من إدارة المرور لبيان أسباب الحادث، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.


الوادى الجديد

حادث تصادم

سياره نقل

جرجا

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