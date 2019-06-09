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مصرع عامل فى حادث انقلاب جرار زراعى بدار السلام سوهاج

الأحد، 09 يونيو 2019 09:17 ص
مصرع عامل فى حادث انقلاب جرار زراعى بدار السلام سوهاج مستشفى دار السلام
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج، عامل جثة هامدة، إثر انقلاب جرار زراعى على الطريق بناحية قرية أولاد خليفة دائرة المركز، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول عمرو م ا م  23 سنة عامل ويقيم بناحية أولاد خليفة دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى " جثة هامدة ".

بالانتقال والفحص، وسؤال والده محمد ام 56 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة نجله جرار زراعى بناحية عزبة رضوان دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلب على جانب الطريق مما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

تم التحفظ على الجرار الزراعى، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

 


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الطريق الزراعى

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