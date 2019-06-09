مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة بكفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شاب مصرعه اثر إصابته بطلق ناري فى مشاجرة مع أحد أصدقائه لخلافات مالية بينهما بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين مصرع"ر.م. ع" 30 سنة بطلق نارى خلال مشاجرة بسوق الخضار على يد "أ .س. ا" 32 سنة بسبب خلافات مالية وتم نقل المجنى علية إلى مستشفى كفر الدوار العام ليلفظ أنفاسه الأخيرة

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.