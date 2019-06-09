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مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

الأحد، 09 يونيو 2019 02:35 م
مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسؤولة بالتعليم، إن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2019، المُتداول منذ أمس السبت على مجموعات أولياء الأمور، غير دقيق تماما، وجار إرسال النماذج الحقيقية للكنترولات. 
 
وأضافت المصادر، أنه بخصوص بعض المعانى والجُمل التى وردت فى الامتحان وحدث بها لغط، سيتم العمل فيها من أجل الطلاب، وتطبيق ما يُحقّق مصلحة الطالب. متابعة: "سنُراجع كل النقاط محل الخلاف، مثل كلمة حوائج، لكن حتى الآن لم نعتمد نموذجا نهائيا للإجابة".
 
كانت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019 قد انطلقت أمس السبت، وأدى 615 ألفا و348 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
وتُعقد الامتحانات أيضا لـ373 طالبًا وطالبة فى 11 لجنة لمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، و1208 من طلاب الدمج، و40 طالبا بالمستشفيات و45 بالسجون.
 
ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، كما بلغت لجان الامتحان فى كل القطاعات 1817 لجنة سير مُقسّمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط. وبلغت مراكز توزيع الأسئلة 76 مركزًا، وعدد لجان التقدير 25 لجنة، وعدد المشاركين فى لجان سير الامتحان 156 ألفا و271 مشاركا، وبلغ عدد الاستراحات المُجهّزة للمُعلّمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تصحيح العينة العشوائية

نموذج الاجابة لامتحان العربى للثانوية العامة 2019

نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى

اليوم السابع بلس

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