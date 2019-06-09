مراقبون دوليون: أجواء احتفالية فى الانتخابات الرئاسية المبكرة بكازاخستان

نور سلطان (أ ش أ)

وصف ساندور كوفتش النائب في البرلمان المجري المراقب الدولى فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى كازاخستان أن الانتخابات التى بدأت اليوم ، تجرى في أجواء احتفالية وقفا للمعايير الدولية المتبعة فى إجراء الانتخابات فى الدول الأوروبية، مشيرا إلى الانتخابات فى كازاخستان اليوم تختلف ما كانت عليه منذ 10 أو 15 عاما.

وقال – فى مؤتمر صحفى عقد اليوم - أنه لاحظ خلال تفقده عدة مراكز اقتراع منذ الصباح الباكر أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلسل وبدون مشاكل ، .. مقدما التهنئة لشعب كازاخستان لترشح سيدة لأول مرة فى هذه الانتخابات .



بدورها ، وصفت ستيفانا ميلادينوفيتش النائبة بالبرلمان الوطني الصربي والمراقبة الدولية للانتخابات في كازاخستان الانتخابات التى تجرى "كيوم اجازة " ، حيث تقوم العائلات الكازاخية بالإدلاء بأصواتهم فى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين سبعة مرشحين .. وقالت أن هذا مشهد مؤثر للغاية.



من جانبه ، أكد دراجومير كاريك النائب فى البرلمان الوطنى الصربى والمراقب الدولى أن إجراء هذه الانتخابات فى كازاخستان يعد إنجازا كبيرا للبلاد ، وقال إنه عدة مراكز اقتراع منذ السابعة صباح اليوم وأنه لاحظ حسن تنظيم هذه الانتخابات وأنه يرى أن الشعب الكازاخى لديه إيمانا قويا بأهمية التصويت فى هذه الانتخابات التي تشهد اختيار رئيس جديد للبلاد.



وفي سياق متصل بالانتخابات ، أكد السفير الروسي لدى كازاخستان أليكسى بورودافكين أن المراقبين الروس وزملاءهم فى منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوروبى الآسيوى ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث) قادرون على تقديم تقييم موضوعي حول الانتخابات الرئاسية الكازاخية.



وقال بورودافكين -فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "لا يمكننا أن نقول بشكل موضوعي أن ما تفعله روسيا في سياق انتخابات كازاخستان هو مساعدة، نحن نتحدث عن قدرة المجتمع الدولى على تقييم جهود أصدقائنا الكازاخيين بشأن إعداد وتنفيذ الحملة الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية في يوم الانتخابات بشكل موضوعي بمساعدة روسيا."



وأوضح الدبلوماسي الروسى أن أكثر من 1000 مراقب أجنبي يراقبون الانتخابات فى كازخستان ، من بينهم نحو 400 من الروس، وأضاف "يعمل المراقبون الروس بالفعل في كازاخستان ضمن بعثات مراقبة من رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الجمعية البرلمانية لدولة اتحاد بيلاروسيا وروسيا ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك على خط التعاون بين المناطق ولجان الانتخابات المركزية في الدول".



وأشار بورودافكين إلى أن العدد الكبير من المراقبين الروس يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل، منها الطبيعة الودية للعلاقات الروسية الكازاخية، كما سيعمل المراقبون الروس إلى جانب باقي المراقبين على تقديم تقييم موضوعي وغير متحيز للانتخابات في كازاخستان لتجنب وصول بعثات المراقبة الدولية الأخرى إلى استنتاجات غير صحيحة لسبب أو لآخر

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يُشار إلى أنه تجري حاليا انتخابات رئاسية في كازاخستان، ولم يرشح الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف نفسه للانتخابات، وهناك سبعة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف.