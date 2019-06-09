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مراقبون: إقبال متواضع للشباب وإشادة بالأجواء الإيجابية بانتخابات كازاخستان

الأحد، 09 يونيو 2019 09:39 ص
مراقبون: إقبال متواضع للشباب وإشادة بالأجواء الإيجابية بانتخابات كازاخستان استمرار التصويت فى انتخابات كازاخستان
كازاخستان - محمد سعد

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قال مراقبون دوليون إن الانتخابات الرئاسية فى كازاخستان، والتى يتنافس فيها على منصب الرئيس 7 رؤساء أحزاب رئيسية، تأتى وسط إقبال متواضع من الشباب وكبار السن، الذين توافدوا من  منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

 
وتصدر الشباب مشهد الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية، المبكرة في مختلف المدن الرئيسية وخاصة نور سلطان، ألماتي وشيمكنت.
 
ووصف دانيال ويت رئيس مركز تاكساند الدولي للاستثمارات والمعتمد كمراقب دولي في هذه الانتخابات، أن العملية الانتخابية في الساعات الأولى تسير بانتظام.. مؤكداً أن فريق المراقبين العاملين لم يتلق أي شكاوى من قبل المراسلين الأجانب المتواجدين أمام اللجان حتى الآن. 
 
وأوضح دانيال ويت، انتظام عملية التصويت في مختلف اللجان وعدم وجود أية معوقات في هذا المجال، مشيرا إلى  توفير كافة الوسائل والسبل الكفيلة بتسهيل عملية الانتخاب.
 
ومن جانبه أشاد أرييل شوهين، المراقب الدولي من الولايات المتحدة بالهدوء التي تميزت به هذه الانتخابات، مشيرا إلى صعوبة مهمة مراقبة كافة اللجان الانتخابية في وقت واحد، مبديا تقديره للأجواء الانتخابية الرئاسية الحالية من حيث التنظيم ووعي الناخبين واحترامهم للوائح الانتخابية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
 
تأتى الانتخابات فى أعقاب تقديم الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف، البالغ من العمر 78 عامًا، استقالته بشكل مفاجئ فى 19 مارس الماضى، من أجل إتاحة الفرصة للشباب لقيادة البلاد واستكمال ما تم البناء عليه خلال فترة حكمه التى امتدت إلى ثلاثة عقود حقق فيها العديد من الانجازات للشعب الكازاخى، ورسخ مكانة كازاخستان على الساحة الدولية من خلال عدة مبادرات رامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين من بينها التنازل عن رابع أكبر ترسانة نووية ضخمة كانت تمتلكها البلاد، وإطلاق مبادرة لإخلاء العالم من الأسلحة النووية بحلول عام 2045.
 
وقد توافد الكازاخ بكافة شرائحهم على مقر اللجان الانتخابية المحددة منذ السابعة صباحا بتوقيت العاصمة نور سلطان، بحضور مكثف للمراقبين الدوليين البالغ عددهم 125 مراقباً.

 

نتخابات كازخستان 1
نتخابات كازخستان 


انتخابات الرئاسة فى كازخستان

انتخابات الرئاسة فى كازخستان
 

التصويت فى انتخابات كازاخستان
التصويت فى انتخابات كازاخستان

انتخابات كازخستان 4
 

انتخابات كازخستان 5

كازاخستان

انتخابات كازاخستان

انتخابات الرئاسة بكازاخستان

انتخابات رئاسية

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