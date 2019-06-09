مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

وائل ربيعى

نظرا للإقبال الشديد على التسجيل لكافة الوظائف بالجامعات الأهلية الأربع الجديدة (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) فقد تقرر مد موعد التسجيل على المواقع الخاصة بتلك الجامعات حتى 15 يونيو 2019.

قرار مد فترة التسجيل بهذه الجامعات جاء حتى تتاح الفرصة لكل من يرغب فى التقدم لجميع الوظائف المعلن عنها من قبل الجامعات المذكورة للتقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وتتمثل الوظائف المعلنة، فى القيادات الجامعية بالجامعات الأربع وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية ومعاونى التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية وأخصائيين فى تكنولوجيا المعلومات وموظفين لكافة المواقع الإدارية والفنية، إذ أنه يمكن للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات عالمية متميزة فى تخصصات نادرة وحديثة التقدم للوظائف المعلن عنها.

يتم التقدم وإبداء الاهتمام وتوجيه كافة الترشيحات فى سرية تامة على مواقع الجامعات المعلنة ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وذلك ابتداء من يوم 15 مايو الماضى وحتى 15 يونيو 2019.