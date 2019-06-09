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مدرعة أمريكية تنجو من حادث تفجير بعبوة ناسفة غربى النيجر

الأحد، 09 يونيو 2019 02:38 م
مدرعة أمريكية تنجو من حادث تفجير بعبوة ناسفة غربى النيجر مدرعة أمريكية ـ صورة أرشيفية
نيامى(أ ش أ)

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أفادت مصادر أمريكية بأن مدرعة  تابعة للجيش الأمريكى، تمكنت من القفز فوق عبوة ناسفة ، بالقرب من بلدة "أولام" غرب النيجر، القريبة من حدود مالى، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات .

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى النيجر - فى بيان - بثه راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد، إن مدرعة أمريكية تضررت فى النيجر ، ولم يتم تسجيل أى وفيات ، كما لم يتم تحديد مدى الضرر الذى لحق بها.


يذكر أن هذا هو الحادث الثانى الذى يتعرض له الجنود الأمريكيون فى النيجر لمثل هذه الحوادث ، حيث يتواجدون لمكافحة الجماعات الإرهابية وتدريب القوات الخاصة فى النيجر .


يذكر أن بلدة "أولام" تقع على بعد نحو مائة كيلومتر من العاصمة(نيامى) حيث يوجد بها معسكر تدريب رئيسي لجيش النيجير ، ويتم تدريب الجنود المشاركين في بعثة الأمم المتحدة "المتكاملة المتعددة الأبعاد " لتحقيق الاستقرار فى مالى، والتي يطلق عليها "مينوسما".

 


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مالى

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