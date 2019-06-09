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محلل يتوقع عدم استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بين المستويات 13370-14100 نقطة

الأحد، 09 يونيو 2019 09:59 ص
محلل يتوقع عدم استقرار المؤشر الرئيسى للبورصة بين المستويات 13370-14100 نقطة مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تماسك خلال تداولات الجلسة الأخيرة قبل إجازات عيد الفطر المبارك، وارتد قبل الوصول إلى مستوى الدعم 13370 نقطة، منوها إلى أن جلسات الأسبوعين الأخيرين للبورصة، قد شهدت أداء سلبيا دفعت المؤشر الرئيسى للتراجع قبل تحقيق مستوى المقاومة 14100 نقطة.
 
وأضاف جمال الدين، أن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة مرتبط مستويين هامين؛ حيث إن وصول المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى الدعم 13370 نقطة، والتراجع أدناه يعتبر إشارة سلبية، وتعزز من التحرك حتى 13000 نقطة ثم 12000 نقطة، بينما وصول المؤشر لمستوى المقاومة 14100 نقطة، واختراقه لأعلى تعتبر فرصة شراء لمستهدف 14500 وحتى 14700 نقطة.
 
 
وذكر أن المؤشر الرئيسى للبورصة قد يشهد تذبذبا فى الأداء بين المستويات الحالية 13370-14100 نقطة، ولذا ينصح المستثمرين باستغلاله للمتاجرات بشكل مبدأى.
 
 

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