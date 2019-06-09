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محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ36 ألف عميل باعتماد 142 مليون جنيه

الأحد، 09 يونيو 2019 12:31 ص
محافظ كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعى لـ36 ألف عميل باعتماد 142 مليون جنيه توصيل الغاز الطبيعى - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ36 ألف عميل بمراكز بلطيم، البرلس، فوة، بيلا، الجرايدة، باعتماد 142 مليونا و874 ألف جنيه.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى مدينة بلطيم بلغ عدد العملاء 11 ألف عميل باعتماد 49.654 مليون جنيه، وفى مدينة البرلس بلغ عدد العملاء 6000 عميل باعتماد بلغ 21.765 مليون جنيه، وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء 4000 عميل مرحلة أولى باعتماد 14.555 مليون جنيه، وفى مدينة برج بيلا، بلغ عدد العملاء 12 الف، بالإضافة إلى 3000 عميل بقرية الجرايدة ببيلا باعتماد 55.9 مليون جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة فى سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 

ومن جانب آخر، أعلن محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 131 ألفا و734 طنا و47 كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م بدايةً من 15 أبريل الماضى، حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين "صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفر الشيخ، والبنك الزراعى المصرى.
 

 وأضاف المحافظ، الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت "655 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيها، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراطا، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التى تقل جودتها عن 22٪. قال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
 

 وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولى المراكز والمدن، إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.


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