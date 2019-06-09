محافظ كفرالشيخ: الكارت الذكى يساعد فى بناء قاعدة بيانات متكاملة

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ كفر الشيخ، ملف التعديات على الأراضى الزراعية، مع المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، مشددًا باستمرار يقظة الأجهزة المعنية وبخاصةً الزراعة والوحدات المحلية لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها من المهد، فضلًا عن مناقشة سبل رعاية صغار المزارعين وصرف الأسمدة الزراعية في مواعيدها طبقًا للقواعد المنظمة لذلك وخطة تنفيذ كارت الفلاح والذى يسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى هي حقًا للأجيال القادمة، مشددًا على إزالة التعديات من المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعديين، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية، والزراعة، والوحدات المحلية فى تنفيذ الإزالات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، إن منظومة الكارت الذكى للفلاح ساعدت فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة فى المواسم الزراعية المختلفة، كما تساعد فى توفير التقارير لدعم اتخاذ القرارات والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

ومن جانب آخر، قال محافظ كفر الشيخ، إنه طالب الشيخ أشرف النجار، مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية،بتوفير الدعم اللوجستى اللازم وتوفير الهدوء لطلاب الثانوية الأزهرية .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى بدأت من 25 مايو وتستمر حتى 29 يونيو الجارى، حيث يؤدى 14ألف و200 طالب وطالبة الامتحانات بالثانوية الأزهرية بـ37 لجنة على مستوى المحافظة.

وعلى جانب آخر، استقبل محافظ كفرالشيخ، وفد الكنيسة الإنجيلية بكفر الشيخ، لبحث التعاون فى المجال الثقافى، ومتابعة توصيات بيت العائلة، وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه يتابع دائمًا قرارات بيت العائلة المصرية، بحضور أعضائها للإطلاع على أهم القرارات للصالح العام.

جاء ذلك بحضور القس أمجد ظريف، راعى الكنيسة الإنجيلية بكفر الشيخ، والقس حاتم فكرى، راعى الكنيسة الانجيلية بدسوق، والشيخ عوض عطيه، وعدد من قيادات الكنيسة الانجيلية.