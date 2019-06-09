محافظ قنا: نعمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضى القلب ضمن مبادرة الرئيس السيسى

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا،أن المحافظة تعمل على إنهاء كافة قوائم الإنتظارضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة تشمل عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات مجانا لابناء محافظة قنا.

وأضاف الهجان فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"،أن مستشفى الجامعة، وقنا العام تعمل في جميع أيام الأسبوع لإستقبال الحالات الحرجة التى تعانى من أمراض وتحتاج إلى عمليات على وجه السرعة، و ان تأجيل إجراء عمليات يسبب خطورة نتيجة الأنتظار، وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجلاً.

وأكد أن هذه المبادرات تضمن الحفاظ علي صحة المصريين علي مدار الأجيال الجديدة، وأن الرئيس حريص على أنهاء تلك الحالات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصرى بصفة عامة من الفئات الأكثر احتياجاً، ومتضررة من انهاء بعض العمليات الحرجة والتى تتمثل فى عمليات قلب.



