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محافظ قنا : توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح للشون والصوامع بنسبة 89٪؜

الأحد، 09 يونيو 2019 05:16 م
محافظ قنا : توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح للشون والصوامع بنسبة 89٪؜ القمح - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن استئناف أعمال توريد القمح للشون والصوامع داخل دائرة المحافظة، وذلك بعد توقفها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار الهجان إلى أنه حتى الآن تم توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح بنسبة 89٪؜ من المستهدف توريده هذا الموسم والذى يصل إلى 190 ألف طن، لافتا إلى أن الكميات الموردة حتى الآن تخطت ما تم توريده العام الماضى ومن المتوقع تحقيق المستهدف قبل انتهاء الموسم فى 15 يوليو المقبل . 

وأكد الهجان على أن جهود تطوير زراعة القمح كان لها دور كبير فى زيادة إنتاجية الفدان ومن ثم زيادة الكميات الموردة هذا العام وهو ما يؤكد سعي الدولة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من هذا المحصول الإستراتيجى سواء من خلال استصلاح أراضى جديدة أو من خلال زراعة سلالات جديده تتميز بمقاومة التغيرات المناخية وتحقق إنتاجية عالية للفدان.

 

توريد القمح

موسم توريد القمح

اخبار مصر

اخبار محافظات

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