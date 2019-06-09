محافظ قنا : توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح للشون والصوامع بنسبة 89٪؜

وأشار الهجان إلى أنه حتى الآن تم توريد 168 ألف و 768 طن قمح بنسبة 89٪ من المستهدف توريده هذا الموسم والذى يصل إلى 190 ألف طن، لافتا إلى أن الكميات الموردة حتى الآن تخطت ما تم توريده العام الماضى ومن المتوقع تحقيق المستهدف قبل انتهاء الموسم فى 15 يوليو المقبل .
وأكد الهجان على أن جهود تطوير زراعة القمح كان لها دور كبير فى زيادة إنتاجية الفدان ومن ثم زيادة الكميات الموردة هذا العام وهو ما يؤكد سعي الدولة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من هذا المحصول الإستراتيجى سواء من خلال استصلاح أراضى جديدة أو من خلال زراعة سلالات جديده تتميز بمقاومة التغيرات المناخية وتحقق إنتاجية عالية للفدان.
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