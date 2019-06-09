محافظ بورسعيد: اطلاق منظومة التأمين الجديدة يوليو المقبل

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المنظومة الصحية الجديدة التى ستنطلق فى يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس السيسى، تعد نقلة نوعية فى تاريخ الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خلال العقود الماضية.

وأكد محافظ بورسعيد، تفاؤله بنجاح المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل بالنظر لاهتمام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المالية والبشرية المطلوبة لتفعيل خدماتها المختلفة بمحافظة بورسعيد أولًا استعدادًا لتطبيقها بجميع المحافظات.

وأضاف "الغضبان" أن التعاون الإيجابى بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان كان وراء انجاز كافة أعمال تطوير المنشآت الصحية القائمة وإضافة الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التى تغطى جميع أحياء المحافظة حاليًا.