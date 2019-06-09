سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: اطلاق منظومة التأمين الجديدة يوليو المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 03:40 م
محافظ بورسعيد: اطلاق منظومة التأمين الجديدة يوليو المقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المنظومة الصحية الجديدة التى ستنطلق فى يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس السيسى، تعد نقلة نوعية فى تاريخ الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خلال العقود الماضية.
 
وأكد محافظ بورسعيد، تفاؤله بنجاح المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل بالنظر لاهتمام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المالية والبشرية المطلوبة لتفعيل خدماتها المختلفة بمحافظة بورسعيد أولًا استعدادًا لتطبيقها بجميع المحافظات.
 
وأضاف "الغضبان" أن التعاون الإيجابى بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان كان وراء انجاز كافة أعمال تطوير المنشآت الصحية القائمة وإضافة الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التى تغطى جميع أحياء المحافظة حاليًا.
 
 

التامين الصحى الشامل

مستشفيات بورسعيد

التامين الصحى

منظومه التامين الصحى الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة