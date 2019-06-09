محافظ بورسعيد: استلام مستشفى أطفال النصر منتصف الشهر الجارى

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استلام مستشفي أطفال النصر التخصصي ببورسعيد منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

جاء ذلك، خلال تفقده لمستشفي أطفال النصر التخصصي، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشاد محافظ بورسعيد، بتجهيزات المستشفي، والتى تضاهي المستشفيات العالمية، مؤكدة على أن المستشفي تم تجهيزها وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات، موضحة أن المستشفي ستقدم خدمة علاجية للأطفال وفقا لأعلي معايير الجودة.

وأضاف "الغضبان"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستحدث نقلة طبية كبري لمنظومة الصحة بالمحافظة، بعد أن تم رفع كفاءة جميع المستشفيات علي أحدث النظم الطبية، وكذلك إنشاء وحدات صحية جديدة تغطي جميع أنحاء المحافظة.

وتضم المستشفي، قسم للجراحات المتخصصة للأطفال، بالتعاون مع مركز الدكتور مجدي يعقوب، وأقسام لأورام الأطفال وقسم للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، وسكن للأطباء والتمريض.