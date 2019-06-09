محافظ بني سويف: 19 شاشة عملاقةلعرض مباريات الأمم الأفريقية بمراكز الشباب

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بإنه تم إتاحة 19 مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيه الحالى إلى 19 يوليو المقبل،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة فى هذا الشأن .

وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور بتجهيز الأماكن التى تمت الموافقة عليها بالشكل الذى يسمح بعدد أكبر من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة وتشجيع المنتخب المصرى الذى يتنافس فى المجموعة الأولى التى تضم "زيمبابوى،الكونغو الديمقراطية، وأوغندا" بجانب منتخبنا الوطنى.

ومن جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جارى بالفعل تجهيز مراكز شباب:العبور،نادى الشباب الرياضي،مدينة بنى سويف النموذجي"الساحة الشعبية"،وفى الواسطى مراكز شباب: المدينة ،الميمون،قمن العروس،ومراكز شباب: ناصر،بنى عدي،اشمنت،ومركزى شباب:وفى ببا مركزى شباب: مدينة ببا،صفط راشين،ومركزى شباب: الفشن، اقفهص، ومراكز شباب: سمسطا، دشطوط ، الشنطور، ومراكز شباب: اهناسيا، قاي، العواونة.

وأشار أحمد سرور إلى تجهيز 88 مركز شباب أخرى ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون ومقاعد إضافية لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والمهتمين من المواطنين والشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة القارية التى تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم فى لعبة كرة القدم