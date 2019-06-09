سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

و88 أخرى صغيرة ..

محافظ بني سويف: 19 شاشة عملاقةلعرض مباريات الأمم الأفريقية بمراكز الشباب

الأحد، 09 يونيو 2019 05:40 م
محافظ بني سويف: 19 شاشة عملاقةلعرض مباريات الأمم الأفريقية بمراكز الشباب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بإنه تم إتاحة 19 مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة ودعمها بشاشات عرض عملاقة لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيه الحالى إلى 19 يوليو المقبل،وذلك فى إطار تنفيذ  توجيهات  الحكومة فى هذا الشأن .

 

وكلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد سرور  بتجهيز الأماكن التى تمت الموافقة عليها  بالشكل الذى يسمح  بعدد أكبر من المواطنين لمتابعة فعاليات البطولة وتشجيع المنتخب المصرى الذى يتنافس فى المجموعة الأولى التى تضم "زيمبابوى،الكونغو الديمقراطية، وأوغندا" بجانب منتخبنا الوطنى.

 

ومن جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جارى بالفعل تجهيز مراكز شباب:العبور،نادى الشباب الرياضي،مدينة بنى سويف النموذجي"الساحة الشعبية"،وفى الواسطى مراكز شباب: المدينة ،الميمون،قمن العروس،ومراكز شباب: ناصر،بنى عدي،اشمنت،ومركزى شباب:وفى ببا مركزى شباب: مدينة ببا،صفط راشين،ومركزى شباب: الفشن، اقفهص، ومراكز شباب: سمسطا، دشطوط ، الشنطور، ومراكز شباب: اهناسيا، قاي، العواونة.

 

وأشار أحمد سرور إلى  تجهيز 88 مركز شباب أخرى ودعمها بشاشات عرض صغيرة وأجهزة تليفزيون ومقاعد إضافية لإتاحة الفرصة أمام المتابعين والمهتمين من المواطنين والشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب المصرى فى البطولة القارية التى تعد من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم فى لعبة كرة القدم

 


بنى سويف

الشباب والرياضة

شباب بنى سويف

كأس الأمم الأفريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة