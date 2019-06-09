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محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى بالشهداء ومتحف الرئيس السادات بتلا

الأحد، 09 يونيو 2019 06:46 م
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى بالشهداء ومتحف الرئيس السادات بتلا محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى
المنوفية _ محمد فتحى

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تفقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، متحف دنشواى بمركز الشهداء للوقوف على مدى جاهزيته والتأكد من إزالة المعوقات وذلك لإستقبال المواطنين احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، بحضور اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء ، يأتى هذا فى إطار إستعدادات المحافظة للإحتفال السنوى بعيدها القومى.

وتفقد المحافظ محيط المتحف والمسرح المكشوف والممر الرئيسى للمتحف وقاعات العرض وعدد من أقسام المتحف الداخلية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل المتحف وتقليم الأشجار ودهان الأسوار والبوابات والتأكد من الإنارة مشددا على تلافى كافة الملاحظات فى أسرع وقت لإظهاره بالشكل الحضارى الذى يليق به ليستقبل المواطنين فى العيد القومى للمحافظة، مؤكداً على ما يمثله المتحف من ذكرى وطنية تأصلت فى قلوب ووجدان المصريين جميعا وليس فقط أبناء المنوفية، مشيرا إلى أن هذا المتحف يعد تخليدا لحادثة دنشواى والتى تعتبر مثالا للعزة والكرامة والوطنية وتبرهن على أصالة المعدن المصرى ورفضه للظلم والاستعمار.

وفى ذات السياق قام المحافظ بزيارة إلى متحف الرئيس الراحل السادات بقرية ميت أبو الكوم بتلا، يرافقه المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا، حيث تفقد متحف الرئيس السادات وقام بالتوقيع فى سجل الزيارات بالمتحف ومشاهدة فيلم تسجيلى عن حياة الرئيس الراحل وعدد من الصور التذكارية المعروضة بالمتحف للرئيس الراحل مع عائلته ورؤساء وملوك وقادة العالم والمقتنيات الشخصية للرئيس الراحل .

هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بزيارة المتحف ، مشيرا الى أن الرئيس السادات من أعظم  رؤساء العالم  فقد حقق انتصار أكتوبر المجيد وأعاد كرامة الأمة العربية والإسلامية لما تميز به من الشجاعة والعبقرية والإبداع والإعتزاز بوطنه فتكلل هذا النجاح بالحصول على جائزة نوبل ليصبح بطلا للحرب والسلام، مؤكداً أن الاهتمام بالاحتفال بتلك المناسبة يدعم روح العزة والحب والإنتماء لدى الأجيال القادمة فى الحفاظ على وطنهم والنهوض به .

محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (1)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (2)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (3)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (4)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (5)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (6)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (7)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (8)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى (9)
محافظ المنوفية يتفقد متحف دنشواى 

 


محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

متحف دنشواى

الرئيس السادات

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