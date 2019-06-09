محافظ الغربية: إزالة 70 حالة تعدى فى المهد أثناء فترة أجازات عيد الفطر (صور)

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة مع مصادرة مواد ومعدات البناء المخالف، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقاً، مشيراً أن إنخفاض معدلات الإزالة في المهد يعكس مؤشراً إيجابياً في نجاح سياسة ردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرص المواطنين على الإلتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالبناء.

وأضاف فى بيان له أنه تم إزالة 70 حالة تعدي ومخالفة بناء في المهد في الفتره من 1يونيو إلى 8يونيو ، تمثلوا في إزالة 17 حالة تعدى ومخالفة شملت تنفيذ 7 قرارات إزالة بقرية بنا أبوصير عبارة عن حالات إشغالات وسلالم وتعديات، وإزالة 6 حالات تعدى فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 850م2 بقرية بهبيت الحجارة، وإزالة 4 مقابر فى المهد بناء على أرض زراعية بدون ترخيص.كما قام مركز ومدينة طنطا بإزالة 6 حالات شملت إزالة تعدى فى المهد على أملاك الدولة على مساحة 210م2، وإزالة أكشاك مخالفة على مساحة 100م2 بناحية سبرباى، وإزالة شدة خشبية فى المهد بقرية شبشير الحصة ومبنى مخالف على 65م2 بقرية نواج.

كما تم إزالة مقبرتين بدون ترخيص بقرية برما وقرية كفر الحما، بينما قام حى ثانى طنطا بإزالة 3 حالات فى المهد شملت إزالة لسقف حديدى ومبانى منسوب سقف بمنطقة الإستاد، وإزالة شدتين خشب فى المهد ومصادرة مواد البناء والونش المستخدم فى الرفع بمنطقة الإستاد والسلخانة.

أما مركز ومدينة السنطة قام بإزالة فى المهد لمبانى بالطوب الأبيض على مساحة 40م2 بقرية الأنبوطين، كما تم ردم حفر لقواعد معدة لرمى قواعد خرسانية للبناء على أرض زراعية بمساحة 100م2 بعزبة المنشاوى التابعة لقرية بقلولة.

وقام مركز ومدينة قطور بإزالة 7 حالات فى المهد تضمنوا إزالة لشدة خشبية لمنزل مخالف بالمدينة، وإزالة مزرعة مواشى فى المهد على مساحة فدان بقرية نشيل، وإزالة 4 مقابر فى المهد بناء على أرض زراعية بدون ترخيص بقرية نشيل وقرية كفر أبو جندى.

أما حى أول طنطا فقد قام بإزالة شدة خشبية فى المهد لدور ثالث مخالف بشارع أحمد عبد الهادى، كما قام مركز المحلة بإزالة 9 حالات فى المهد شملوا تنفيذ إزالة كلية لمبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 2 قيراط و20 سهم بنطاق الوحدة المحلية لقرية دمرو، وإزالة كلية لعمل أساسات بالطوب الأحمرعلى مساحة 10 أسهم، وإزالة مقبرتين فى المهد على مساحة 2 سهم بقرية عياش بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وأزال إيضاً فى المهد 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بدمرو وشبرابابل وميت الليث والبنوان ومحلة حسن على مساحة 5 قيراط و5 سهم.

بينما قام مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة فى المهد لتعدى على الأرض الزراعية بقرية كفور بلشاى بمساحة 250م2، وبلاطة خرسانية على الأرض الزراعية بقرية منصورية الفرستق بمساحة 130م2.

وقام مركز بسيون بإزالة فى المهد لسور بالطوب الأبيض بالأرض الزراعية على مساحة 300م2، كما قام مركز ومدينة زفتى بإزالة 12 حالة تعدى فى المهد على الأراضي الزراعية ببعض القرى والتوابع الواقعة فى دائرة المركز، وإزالة شدة خشبية بالدور السادس العلوى بشارع بركة السبع بمساحة 433م2، وإزالة فى المهد بشارع درب المعمل بمساحة 150م2.

وإزالة فى المهد بشارع نورعمارة المتفرع من شارع الصوامع بمساحة 88م2 وإزالة فى المهد بشارع سكة طنطا بمساحة 225م2، كما تم إزالة فى المهد بشارع كمال المتفرع من شارع عبد العزيز الجندى بمساحة 120م2، وإزالة بشارع أبو الحسايب بمساحة 250م2، وإزالة فى المهد بشارع الجيش بجوار مسجد الشحرى بمساحة 250م2 .. وكذا إزالة فى المهد بشارع عصمت حمادة بمساحة 80م2.

كما قام بفك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني العلوى بشارع بيومي خير الدين بمساحة 40م2 وأيضاً إزالة فى المهد بشارع يوسف الجندى بمساحة 651م2.

وأكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة سابقاً و تنفيذ الإزالة في المهد لكافة التعديات فور الشروع في البناء، مشيراً إلى محاسبة كل من يثبت تقصيره في تنفيذ أى قرار إزالة أو السماح بأي مخالفات في البناء.



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ازالة التعديات بالغربية



ازالة التعديات بالغربية