محافظ الشرقية يفعل دور لجان المتابعة للتفتيش على انتظام حضور الموظفين

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية، بتفعيل دور لجان للمتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء في أول يوم عمل بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك، بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وكذا رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة وتطبيق القانون علي المخالفين .

كما اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد إنتهاء أجازه عيد الفطر المبارك والعودة للعمل واستئناف الأعمال .

وشدد علي ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات العمل وتلبية طموحاتهم ونيل رضاهم .

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لأعضاء الجهاز التنفيذي بمتابعة كافة المشروعات المنفذة في مختلف قطاعات العمل مع سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة.