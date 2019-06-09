محافظ الدقهلية يعتمد 3 مليون جنيه لتوفير مستلزمات طبية للمستشفيات

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية مبلغ 3 مليون و 200 ألف جنيها لشراء مستلزمات طبية، على أن يتم تسليم هذه المستلزمات للمستشفيات خلال أسبوع من تاريخ استلام أمر التوريد.

وأكد شاروبيم أن الدولة تنفق الكثير على القطاع الصحي وذلك لتوفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية، وأنها لا تدخر جهدا لتوفير جميع الخدمات في مختلف القطاعات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين الحقيقية والضرورية خاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان .

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور كمال شاروبيم على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في الوحدات الصحية والمستشفيات وأن مديرية الصحة ستقوم بتوزيعها على وحدات الرعاية الأولية والطب العلاجي والوقائي على مستوى المحافظة والتي بلغت قيمتها 3 مليون و 200 ألف جنيه.