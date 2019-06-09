محافظ الجيزة: انتظام امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوى من الطلاب





أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن غرف العمليات بديوان عام المحافظة وبمديرية التربية والتعليم لم تتلق أى شكاوى أو بلاغات بشأن حدوث أى مشكلات تؤثر على طلاب الثانوية العامة فى أدائهم للامتحانات.وأكد راشد أنه يتابع يوميا سير الامتحانات للتأكد من سريانها بالشكل الملائم، الذى يضمن تهيئة مناخ مناسب للطلاب مشيرا إلى أن المحافظة استعدت جيداً لمارثون الامتحانات من خلال تجهيز اللجان للطلاب ورفع جميع السيارات والتشوينات والباعة الجائلين و الضوضاء من محيط المدارس، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف للتأكد من خطه انتشار الفرق بالقرب من لجان الامتحانات ومراجعة طفايات الحريق .كما أكد المحافظ أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع مستوى النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أى مظاهر للإشغال.وأشار راشد إلى أنه يتم رصد ردود افعال الطلاب عقب أدائهم الامتحان للاطلاع على أرائهم فى مستوى الامتحان .وقال المحافظ إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامه هذا العام بالمحافظة بلغ 71312 طالب وطالبة حيث تم تجهيز 173 لجنه اساسية و 37 لجنه احتياطية للتسهيل على الطلاب فى ادائهم للامتحانات كما تم تجهيز 37 استراحة خلال الفترة من السبت 8/6/2019 وحتى الأربعاء 3/7/2019.من جانبة أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان الايام الاولى من الامتحانات سارت بشكل جيد ولم توجد اى شكاوى من الطلاب مؤكدا على تفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذلك الاستراحات وتزويدها بكل وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص على عدم قطع التيار الكهربائى أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.