مجلس إدارة "جلوبال تليكوم" يقرر تأجيل الجمعية العامة إلى 27 أغسطس

كتب هانى الحوتى

قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال من 26 يونيو الجارى إلى 27 أغسطس المقبل، موضحة أن تأجيل الجمعية سوف يوفر المزيد من الوقت لعرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فيون لشراء كافة الأسهم غير المملوكة لشركة فيون، كما هو مقدم إلى هيئة الرقابة المالية لفحصه، إتخاذ قرار بشأنه.

وحققت شركة جلوبال تليكوم، أرباحاً بلغت 54.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 31.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 688 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 699 مليون دولار بالربع المقارن من 2018.