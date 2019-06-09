ما هى مستويات السكر لشخص غير مصاب بالمرض بعد 8 ساعات من الصيام؟

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لشخص غير مصاب بالسكر ، فإن مستوى السكر الطبيعي في الدم بعد الصيام لمدة ثمانى ساعات يتراوح بين 70 و 100 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملج / ديسيلتر)، وفقًا لتقرير موقع " MedlinePlus"، لذا فإن ارتفاع مستوى السكر فى الدم يمكن أن يشير إلى أن الشخص يعانى من مرض السكر.

مستوى السكر في الدم ما بين 100 و125 ملغ / ديسيلتر بعد الصيام لمدة 8 ساعات يعنى أن الشخص يعانى من مرض السكر المسبق المعروف باسم الجلوكوز الذى يعانى من ضعف الصيام ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2.



مستوى السكر الطبعية

إذا كانت نتيجة فحص نسبة السكر فى الدم بعد الصوم لمدة 8 ساعات هى 126 ملج / ديسيلتر أو أعلى، فهذا يعنى عادة أن الشخص مصاب بداء السكر.

قبل فحص الدم الصائم، يُطلب من المريض تجنب تناول أى شيء لمدة 8 ساعات على الأقل، ويجب عدم الخلط بين هذا النوع من الاختبارات وبين اختبار الجلوكوز فى الدم العشوائى، والذى يمكن إجراؤه فى أى وقت من اليوم ولا يتطلب من المريض الصيام مسبقًا.