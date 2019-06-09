سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 08:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

ما هى أعراض السعال الديكى؟

الأحد، 09 يونيو 2019 08:00 م
ما هى أعراض السعال الديكى؟ السعال الديكى
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

السعال الديكي هو عدوى بكتيرية شديدة فى الرئتين والمجرى الهوائي، ويسبب نوبات السعال المتكررة التي يمكن أن تستمر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، ويمكن أن تجعل الرضع والأطفال الصغار على وجه الخصوص يعانون من مرض شديد، وفقًا لما ذكر موقع NHS.

whoopingcough

أعراض السعال الديكي

-تتشابه الأعراض الأولى للسعال الديكي مع أعراض نزلة البرد، مثل سيلان الأنف واحمرار العينين والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة.

تبدأ نوبات السعال الشديدة بعد حوالي أسبوع من الإصابة بالعدوى.

-تدوم نوبات السعال الديكى عادة بضع دقائق في كل مرة وتميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا في الليل.

-عادة ما يسبب السعال مخاطًا سميكًا وقد يتبعه القيء.

- قد تصاب أنت أو طفلك بالتنفس بصوت يشبه "الديك".

Scientists-develop-potential-treatment-for-whooping-cough

- يمكن أن يتسبب السعال فى احمرار الوجه، وقد يكون هناك بعض النزيف الطفيف تحت الجلد أو في العينين.

-يمكن للأطفال الصغار أحيانًا أن يتحولوا إلى اللون الأزرق (زرقة) إذا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس.

عند الأطفال الصغار جدًا، قد لا يكون السعال ملحوظًا بشكل خاص، ولكن قد تكون هناك فترات قصيرة يتوقف فيها التنفس.


اعراض السعال الديكى

السعال الديكى

اعراض السعال

علاج السعال الديكى

السعال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة