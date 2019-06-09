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مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية فى أمريكا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:46 م
مؤلفة أردنية تطلب 13 مليون دولار تعويضا عن اتهامها بالعنصرية فى أمريكا ناتاشا طوال تاينز المؤلفة الأمريكية من أصل أردنى
كتب وكالات

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رفعت المؤلفة الأمريكية من أصل أردنى ناتاشا طوال تاينز دعوى تعويض على دار "رير بيرد" بمبلغ 13 مليون دولار لعدم نشر كتاب لها بعد فضيحة مخزية على مواقع التواصل فى مايو الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

 

ورفعت المؤلفة الأردنية الأصل الدعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا العليا بعد امتناع الدار عن نشر كتابها على خلفية تعرضها لحملة عنيفة احتلت عناوين الأخبار الأمريكية ومواقع التواصل بعدما نشرت على "تويتر" صورة التقطتها بنفسها لموظف داكن البشرة يتناول سندويشة فى المترو، وهو ما أثار حولها زوبعة من الاتهامات بالعنصرية، اضطرت بعدها إلى ترك عملها، وتلقى العلاج بعد محاولتها الانتحار.

ومما جاء فى تغريدة ناتاشا: "أعتقد أنه من عدم المسموح لنا أن نتناول الطعام فى المترو. هذا غير مقبول. وأتمنى من شركة المترو والقطارات أن ترد علي. عندما سألت الموظف رد علي: انتبهى لنفسك".

واعتبر كثير من الحسابات على مواقع التواصل تصرف ناتاشا على أنه هجوم عنصرى على أساس اللون، ما حدا بدار النشر إلى إعلان إلغاء عقد كتاب لها بعنوان " يسموننى وايت".

واستندت المؤلفة فى دعواها إلى أن دار نشر "رير بيرد"، التى لا يعمل فيها إلا البيض، وصفتها بأنها امرأة لاجئة من خلال لونها، وعاملتها بعنصرية لاستغلال زبائنها من أصول إفريقية.  

 وتؤكد الدعوى أن الأردنية ناتاشا كانت ضحية لمسلسل من الكراهية والعنصرية بسبب ما حققته من إنجازات منذ قدومها إلى الولايات المتحدة.

 


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