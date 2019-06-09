سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 04:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر الأسهم فى بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تراجع

الأحد، 09 يونيو 2019 04:03 ص
مؤشر الأسهم فى بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تراجع مؤشر هبوط
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم فى بورصة بيروت، أسبوعه على تراجع لأسبوع آخر على التوالى فى ظلّ عطلة عيد الفطر.


وانخفض عدد الأسهُم المتداوَلة على البورصة إلى 111،473 سهماً، مقابِل 176،372 سهم فى الأسبوع الماضي.

 

وتراجعت القيمة التداوليّة للأسهم إلى ما دون الـ 0.97 مليون دولار، مقارنةً بـ 1.21 مليون دولار فى الأسبوع الماضى ،وسَيطَرَت أسهُم القطاع المصرفى على 58.85% من مجموع عدد الأسهُم المتداوَلة.

 

فى المقابل، إرتفع المتوسِّط اليومى لعدد الأسهُم المتداوَلة إلى 55،737 سهم هذا الأسبوع، من 35،274 سهم فى الأسبوع الذى سبقه، كما زاد متوسّط القيمة التداوليّة اليوميّة للأسهم إلى 0.48 مليون دولار، مقارنةً ب 0.24 مليون دولار فى الأسبوع الماضى.

 

 


بورصة بيروت

اقتصاد وبورصة

بلوم إنفست

الأوراق المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

1.6 مليار جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

السبت، 08 يونيو 2019 07:23 م

"الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

السبت، 08 يونيو 2019 06:16 م

شركات البورصة توزع 13.9 مليار جنيه أرباح على المساهمين خلال 5 شهور

السبت، 08 يونيو 2019 02:00 ص

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

الجمعة، 07 يونيو 2019 08:44 م

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وإيديتا..وتراجع "أموك"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:00 ص

خبيرة بأسواق المال تكشف العوامل المحفزة لرفع أداء البورصة خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

تعرف على مشروعات تطوير عشوائيات القاهرة × 14 معلومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة