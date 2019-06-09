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لمريض الصفراء.. تعرف على نظامك الغذائى الصحى

الأحد، 09 يونيو 2019 10:30 م
لمريض الصفراء.. تعرف على نظامك الغذائى الصحى
كتبت فاطمة ياسر

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الصفراء تعد من الأمراض التي يتعرض لإصابتها الكثيرون، ويرجع السبب الأساسي في الإصابة بها هو حدوث خلل في وظائف الكبد، وهذا يتسبب في تراكم السموم في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم نظام غذائي مثالي لمرضي الصفراء، وذلك وفقًا لموقع "webmed".

يعد مرض الصفراء من الأمراض التي تصيب الكبد، وهذا المرض ليس بخطير على الصحة العامة للجسم، ولكن يتسبب في بعض المضاعفات الوقتية للشخص المصاب، لأنه يتطلب اهتمامًا بنوعية الطعام المتناول ويجب أن يكون غنيًا بالعناصر التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، ولذا خلال الأسطر المقبلة سنتعرف على النظام الغذائي الجيد لمرضي الصفراء.

قدم التقرير، بعض النصائح الصحية والطبية التي تساهم في التقليل من مضاعفات مرض الصفراء، ومنها:

-عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا، وسوائل بكثرة، فهي تعمل على القضاء علي السموم المتراكمة داخل الجسم.

-الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف، فهى غنية بجميع العناصر التي يحتاجها الجسم، وأيضًا تعمل على تقويته، وتساهم فى القضاء على السموم المتراكمة داخله.

-الخضراوات لها سحر كبير في الحفاظ والحد من الإصابة بأي أضرار أو مضاعفات، ولذا عليك تناول طبق كبير من السلطة الخضراء يوميًا لتقوي مناعة الجسم والحد من المضاعفات.


الصفراء

مرض الصفراء

نظام غذائي لمرضي الصفراء

علاج مرضي الصفراء

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