كيف تقضى المرأة الحامل ما فاتها من صيام؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة الحامل أن تعوض ما فاتها من أيام فطرتها فى شهر رمضان، لقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

وأوضحت دار الإفتاء فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه ليس على المرأة الحامل أو التى ترضع وفطرت أيام فى رمضان أى فدية ولكن يجب عليها أن تسارع فى قضاء ما عليها من أيام فى أى وقت من العام.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ليس بالضرورة أن تقضى المرأة ما عليها من أيام بشكل متتابع ولكن لها أن تصم يوما بعد يوم أو يومان فى الاسبوع أو يوم فى الاسبوع وما إلى ذلك، بشرط سرعة الإسراع فى قضاء هذه الأيام.