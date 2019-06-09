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كهرباء شمال القاهرة تتمكن من استرداد 29 مليون جنيه من سرقات التيار

الأحد، 09 يونيو 2019 06:00 ص
كهرباء شمال القاهرة تتمكن من استرداد 29 مليون جنيه من سرقات التيار سرقات الكهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن العاملين بالشركة تمكنوا من تحرير 15 ألفا و561 محضر سرقة تيار من خلال حق الضبطية القضائية، مؤكدًا أن إجمالى الطاقة الكهربائية التى تم سرقتها من قبل المخالفين بلغت 22 مليونًا و920 كيلو وات ساعة.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى قيمة الطاقة الكهربائية التى لم يجرى تحصيل قيمتها بسبب السرقات بلغت 95 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تمكنت من تحصيل 29 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائى عن طريق حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركة.

وأشار عفيفى، إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات بالشركة بتحويل كافة المحاضر التى لم يسدد المخالفون قيمة غرامات سرقات التيار الكهربائى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة كافة التظلمات التى يتقدم بها المخالفون.

 


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