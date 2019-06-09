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كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

الأحد، 09 يونيو 2019 09:31 ص
كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تسلمت كنترولات الثانوية العامة، نماذج إجابات امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، استعدادا للبدء فى تصحيح وتقدير العينة العشوائية فى مادة اللغة العربية غدا.

وأكدت مصادر مسئولة، أن مقدرى الدرجات سوف يلتزمون بنماذج الإجابة خاصة فى الأسئلة الاختيار من متعدد، أما الأسئلة المقالية يلتزمون أيضا بالنموذج ولكن يمنح الطالب درجة طالما إجابته علمية سليمة، حتى لو كانت بأسلوب الطالب، قائلة: الأهم أن يصل الطالب إلى المعنى العلمى المطلوب".

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، أمس السبت، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 

 


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تصحيح العينة العشوائية

نموذج الاجابة لامتحان العربى للثانوية العامة 2019

اليوم السابع بلس

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