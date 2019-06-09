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كل ما تريد معرفته عن منطقة نويبع الحرة العامة فى 8 معلومات

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن منطقة نويبع الحرة العامة فى 8 معلومات وزارة الاستثمار - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تعد المنطقة الحرة العامة بنويبع بجنوب سيناء من أحدث المناطق التى صدر بها قرار  لتضاف إلى 9 مناطق عامة قائمة، "اليوم السابع" ينشر أبرز المعلومات حول منطقة نويبع الحرة العامة تعرف عليها.

1 - فى 15 ابريل 2018 صدر قرار المنطقة من مجلس الوزراء .

2 - تبلغ مساحة المنطقة 226.5 فدان نحو 951 الف متر مربع .

3 - تصل التكلفة التقديرية للمنطقة نحو 970 مليون جنيه.

4 - سيتم تنفيذ المنطقة فى غضون عامين ونصف فور بدء اجراءات التنفيذ .

5 - ستصم المنطقة نحو 150 مشروعا فى مختلف الصناعات.

6 - تستهدف المنطقة تحقيق 1.1 مليار دولار استثمارات جديدة.

7 - ستوفر المنطقة نحو 14 الف فرصة عمل .

8 - تقدر صادرات المنطقة السنوية بنحو 650 مليون دولار بعد تشغيلها كاملة.


منطقة نويبع الحرة

المناطق الحرة

الاستثمار

جنوب سيناء

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