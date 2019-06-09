سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

الأحد، 09 يونيو 2019 10:32 ص
قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة الحوثيين ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مسؤول بوزارة الأوقاف والإرشاد، الخاضعة لسيطرة الحوثيين فى صنعاء، عن عمليات نهب وتهريب للآثار والمخطوطات التاريخية من مساجد بصنعاء وصعدة إلى خارج البلاد.

وقال إسماعيل الجرموزي مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الأوقاف والإرشاد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد "إن الجامع الكبير بصنعاء، والجامع الكبير بشبام كوكبان، وجامع الهادى بصعدة، تحولت من مشاريع ترميم إلى مشاريع تنقيب عن الآثار والموروثات الأثرية والتاريخية والمخطوطات ونهبها وتهريبها إلى خارج البلاد"، فى إشارة إلى قيام قيادات حوثية بنهب وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وبيعها فى الخارج.


وكانت مصادر إعلامية محلية قد أكدت فى وقت سابق، قيام ميليشيات الحوثى بعملية تهريب لواحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء والتى كتبت على جلد الغزال.

 


اليمن

الحوثيين

صنعاء

صعده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة