"قوى البرلمان": قرار العلاوات ترجمة لحرص الرئيس على مصالح العاملين

كتب محمود حسين

أشادت لجنة القوى العاملة بحرص القيادة السياسية والحكومة على إقرار علاوات للموظفين والعاملين فى الدولة، لمراعاة الظروف الاقتصادية وإعانة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة وأعباء الحياة.

ووجه النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بالعلاوات الخاصة والاجتماعية، مؤكّدًا أن الرئيس حريص دائمًا على مصالح العاملين، ويدرك أحوال المواطنين وما يُعانونه من أعباء.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة وافقت نهائيًّا، فى اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حدّ أدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وينص مشروع القانون على تقرير حدّ أدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، كما ينص على أن يكون الحدّ الأدنى لقيمة العلاوة المُستحقّة للموظّفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المُستحقة فى 1 يوليو 2019، وفق نص المادة 37 منه، 75 جنيهًا شهريًّا، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يُمنح العاملون بالدولة من غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيَّن بعد هذا التاريخ، بحدّ أدنى 75 جنيهًا شهريًّا، وتُعدّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضمّ إليه اعتبارا من أول يوليو 2019.

وأضاف مشروع القانون، أنه اعتبارا من 1 يوليو المقبل، يُمنح الموظّفون المُخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المُخاطبين به، حافزًاً شهريًّا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيَّن منهم بعد هذا التاريخ.