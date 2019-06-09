قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج فى أول جلسة عقب عيد الفطر

كتب هانى الحوتى

انهت بورصات الخليج، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد أجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعى باستثناء بورصة قطر، والتى تراجعت بنسبة بنسبة 0.23% خاسرة عدد 23.55 نقطة، وسط هبوط جماعى للقطاعات.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا عدد 30.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2650.95 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 213.2 مليون سهم محققة ما قيمته 188.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2813 صفقة ل30 سهما، وارتفع 25 سهما، فيما انخفض 3 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، فقطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 3.09%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.04%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا عدد 11.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.01 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 12.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.6 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار مدفوعا بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 8.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.02%.

بورصة قطر

فيما تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة عدد 23.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.78 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون ريال قطرى عبر 6924 صفقة، وارتفع 23 سهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط صعود 8 قطاعات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.26% رابحا عدد 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5837.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً عدد 95.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6372 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.53% رابحاً عدد 25.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.79 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 190 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون دينار كويتى عبر 6414 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% رابحا عدد 182.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجعت 12 شركة.

وارتفع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.32%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاعى التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 2.23،%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.90%.