سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 06:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج فى أول جلسة عقب عيد الفطر

الأحد، 09 يونيو 2019 06:07 م
قطر الخاسر الوحيد ببورصات الخليج فى أول جلسة عقب عيد الفطر بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهت بورصات الخليج، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد أجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعى باستثناء بورصة قطر، والتى تراجعت بنسبة بنسبة 0.23% خاسرة عدد 23.55 نقطة، وسط هبوط جماعى للقطاعات.
 

بورصة دبى

 
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.17% رابحا عدد 30.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2650.95 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 213.2 مليون سهم محققة ما قيمته 188.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2813 صفقة ل30 سهما، وارتفع 25 سهما، فيما انخفض 3 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 8.54%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.20%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، فقطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.21%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 3.09%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.04%.
 
بورصة البحرين 
 
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا عدد 11.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.01 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 12.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.6 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار مدفوعا بصعود سهم  استيراد الاستثمارية بنسبة 8.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.02%.
 

 بورصة قطر

 
فيما تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسرة عدد 23.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 10295.78 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 10.5 مليون سهم بقيمة 195.6 مليون ريال قطرى عبر 6924 صفقة، وارتفع 23 سهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، فيما ارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.
 

 بورصة الكويت

 
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط صعود 8 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.26% رابحا عدد 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5837.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً عدد 95.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6372 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.53% رابحاً عدد 25.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.79 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 190 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون دينار كويتى عبر 6414 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%.
 

بورصة السعودية

 
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% رابحا عدد 182.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجعت 12 شركة. 
 
وارتفع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.32%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاعى التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 2.23،%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.90%.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصات الخليج

بورصة

سوق دبى المالى

تداول

بورصة البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة