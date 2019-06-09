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قرار وزارى باعتماد مخطط قطعة أرض لصالح نادى القضاة بالعاصمة الإدارية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:24 ص
قرار وزارى باعتماد مخطط قطعة أرض لصالح نادى القضاة بالعاصمة الإدارية اراضى - صورة ارشيفية
كتب أحمد حسن

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ro7-l5  بمساحة 45 فدانا والمخصصة لنادى قضاة مصر ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وطبقا للمادة الثانية من القرار، يلتزم نادى قضاة مصر بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ويلتزم بالاشتراطات البنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

كما نصت المادة الرابعة من القرار على التزام نادى قضاة مصر بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، واستخدام أكواد البنية الذكية ومتطلبات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

 

 


وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

نادى قضاه مصر

نادى القضاه

مجتمع عمرانى

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