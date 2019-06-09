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قبل 150 ساعة من استقبال الركاب.. 11 معلومة عن أحدث مراحل مترو مصر الجديدة

الأحد، 09 يونيو 2019 04:07 م
قبل 150 ساعة من استقبال الركاب.. 11 معلومة عن أحدث مراحل مترو مصر الجديدة مترو مصر الجديدة
كتب رضا حبيشى

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أقل من ستة أيام تتبقى على الموعد الذى حددته الهيئة القومية للأنفاق، لتشغيل الجزء الأول بالمرحلة الرابعة لثالث خطوط مترو الأنفاق، ما يُعنى أن 150 ساعة فقط تفصل المواطنين عن أحدث محطات المترو المصرية.

وكانت الهيئة قد أعلنت فى وقت سابق، بدء تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة للجمهور السبت المقبل، بعد انتهاء مرحلة التشغيل التجريبى بدون ركاب على مدى الفترة الماضية، على أن يجرى الافتتاح والتشغيل الرسمى فى وقت لاحق. وفى السطور التالية نقدم 11 معلومة عن المشروع.

1ـ المشروع سيضيف للخدمة 3 محطات جديدة ضمن الخط الثالث.

2ـ المحطات التى تدخل الخدمة هى: هارون والألف مسكن ونادى الشمس.

3ـ أجلت الهيئة افتتاح محطة هليوبوليس ضمن هذا الجزء بسبب استمرار أعمال التشطيبات.

4ـ محطة هليوبوليس ستكون لمرور القطارات بدون توقف لحين انتهائها.

5ـ إجمالى طول المسار المضاف للخط بتلك المرحلة 4 كيلو مترات.

6ـ المحطات الجديدة التى تدخل الخدمة كلها نفقية، وليست فيها محطات سطحية.

7ـ كل محطة جديدة بها ماكينة صرّاف آلى يمكن للركاب شراء التذاكر منها باستخدام البطاقات الائتمانية.

8ـ يمكن للركاب شراء التذاكر يدويا من خلال الموظفين فى شبابيك المحطات.

9ـ السلالم الكهربائية فى المحطات الجديدة تصل لمستوى الشارع، على عكس باقى المحطات.

10ـ سعر التذكرة لن يشهد تحريكًا مع تشغيل هذا المشروع للجمهور.

11ـ المحطات الجديدة ستنقل تقريبا 150 ألف راكب يوميا.


مترو مصر الجديدة

الخط الثالث للمترو

المترو الجديد

مصر الجديدة

مترو الانفاق

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