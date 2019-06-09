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قاضى المعارضات يجدد حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر

الأحد، 09 يونيو 2019 07:20 م
قاضى المعارضات يجدد حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب محل موبيليا، وعامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر.
 
كشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة، حيث تبين ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد بقيام صاحب محل موبيليا، وعامل بالتنقيب عن الأثار داخل منزل أحدهما والقيام بأعمال حفر على مدار ثلاثة أيام، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين صحة البلاغ.
 
وتبين أن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة تمكنوا من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بحوزتهما على أدوات تنقيب عبارة عن "هيلتى كهربائي، أجنة حديدية، مسمار صلب، عتلة حديدية، فأس، حبل"، كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2 × 3 متر بعمق 9 متر.
 
بمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر المحضر اللازم.
 
 
 

عقوبة التنقيب عن الآثار

أثار مصر

الضرب الأحمر

محكمه جنوب القاهره

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