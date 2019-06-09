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فيديو.. وفاة خطيب مسجد بماليزيا على المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة

الأحد، 09 يونيو 2019 05:56 ص
فيديو.. وفاة خطيب مسجد بماليزيا على المنبر أثناء إلقائه خطبة الجمعة خطيب مسجد بماليزيا
كتب محمد جمال

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توفى أول أمس الجمعة ،خطيب مسجد من على منبر الجمعة أثناء إلقائة الخطبة فى مسجد البخارى الواقع فى مدينة "ألور ستار" فى ولاية "قدح" الماليزية، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

 

 كان قد بدأ الخطيب يعقوب بن هاشم الذى يبلغ من العمر ، 68 ً عاما خطبته بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله وما هو إلا وقت يسير حتى خارت قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين فى محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التى نقلته إلى المستشفى، وذهب بعض المصلين لإبلاغ زوجة الخطيب يعقوب التى ما أن وصلت إلى المستشفى إلا وقد أبلغها الأطباء أن يعقوب قد فارق الحياة.


خطيب

ماليزيا

منبر الجمعة

مسجد

خطبة الجمعة

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