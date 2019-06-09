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فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

الأحد، 09 يونيو 2019 10:08 ص
فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون عصير الليمون
فاطمة ياسر

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عصير الليمون من أشهر أنواع المشروبات، الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسمك، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة، والماغنسيوم والبوتاسيوم والألياف وفيتامين "سى وب"، وهذا يجعل تناوله مهما لصحتك، وقدم موقع "healthline"، فوائد الليمون، وهى:

تنظيف الجهاز الهضمى والمعدة والأمعاء من السموم المتراكمة داخله.

التخلص من الغازات والانتفاخات.

-يزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

تنشيط الهضم والحد من الإصابة بعسر الهضم.

-يقلل فرص الإصابة بالإمساك.

-تنشيط خلايا الجسم.

يحافظ على صحة البشرة ويقلل ظهور علامات تقدم العمر.

تقوية الجهاز المناعى فى الجسم.

يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

 

الليمون

فوائد اليمون

فوائد عصير الليمون

اليوم السابع بلس

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