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فيتامين أشعة الشمس مفيد لصحة العظام والأسنان والوقاية من مرض السكر

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص
فيتامين أشعة الشمس مفيد لصحة العظام والأسنان والوقاية من مرض السكر اشعة الشمس على الاطفال ـ أرشيفية
كتبت هند عادل

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يعرف فيتامين"د" باسم فيتامين أشعة الشمس ينتجه الجسم كرد فعل على التعرض لأشعة الشمس ،ووجود كمية كافية منه أمر مهم للفاظ على صحة العظام والأسنان وللحماية من الاصابه بالعديد من الأمراض مثل السرطان ومرض السكر والتصلب المتعدد،حسبما ذكر موقع ""medicalnewstoday.

فوائد فيتامين "د" لصحة  الجسم
 

الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

دعم صحة الجهاز المناعي والجهاز العصبي.

تنظيم مستويات الأنسولين والمساعدة في إدارة مرض السكري.

دعم وظيفة الرئة وصحة القلب والأوعية الدموية.

التأثير على التعبير عن الجينات المشاركة في تطور السرطان.

ما هو فيتامين د؟
 

 على الرغم من الاسم يعتبر فيتامين لكن فيتامين (د) مؤيدًا للهرمون وليس في فيتامين بعينه ، هو عبارة عن مغذيات لا يمكن أن ينتجها الجسم وبالتالي يجب تناولها من خلال نظامنا الغذائي يمكن تصنيع فيتامين (د) من قبل الجسم عندما يتعرض لضوء الشمس.

تشير التقديرات إلى أن التعرض للشمس على البشرة العارية لمدة 5-10 دقائق 2-3 مرات في الأسبوع يسمح لمعظم الأشخاص إنتاج ما يكفي من فيتامين (د) ، ولكن فيتامين (د) ينهار بسرعة كبيرة ، مما يعني أن المخازن يمكن أن تنخفض ، خاصة في فصل الشتاء، تشير الدراسات الحديثة إلى أن نسبة كبيرة من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين (د).

 
 

 


فيتامين د

فيتامين الشمس

فوائد فيتامين د

فوائد فيتامين د الصحيه

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