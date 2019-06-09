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فتح باب قبول التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى 15يونيو الجارى

الأحد، 09 يونيو 2019 02:52 م
فتح باب قبول التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى 15يونيو الجارى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فتح باب قبول التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى،إعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 31 يوليو القادم، من الحلقة الأولى من التعليم الأساسى للعام الدارسى 2019/2020، تنفيذاً للقرار الوزارى لسنة 1989، والأحكام المرفقة به بشأن قواعد الإلتحاق بمدارس التربية، والتعليم والمادة رقم (15) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981م بشأن عدم النزول بالسن عن ست سنوات إلا بقرار من السلطة المختصة وفقاً للكثافات.
 
وسييتم قبول جميع طلبات الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى، لمن يبلغون سن السادسة، ولا يجوز النزول عن هذا السن، وبذلك يقبل الأطفال بالصف الأول الإبتدائى الذين تقع أعمارهم بين السادسة والتاسعة بالترتيب التنازلى طبقاً لسعة الفصل، بحيث لا تتعدى الزيادة فى كثافة الفصل الواحد عن 20% عن الكثافة المقررة طبقاً للقرار الوزارى رقم (148) لسنة 2000م، ويتم حساب سن القبول فى أول اكتوبر 2019، بحيث يتم التسجيل الإلكترونى من 1/6 وحتى 31 يوليو2019.
 
وأوضح محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدير المدرسة ووكيل شئون الطلبة، والمسئول الإدارى لشئون الطلبة، هم المسئولين عن تحديد الأعداد المسموح بقبولها بالمدرسة للعام الدراسى 2019/2020م، على أن توقع لجنة القبول بالعلم على ذلك، كما تتولى لجنة التنسيق المشكلة برئاسة وكيل شئون الطلبة، بترتيب التلاميذ المتقدمين تنازلياً حسب السن من الأكبر إلى الأصغر، بحيث تكون أولوية القبول للتلاميذ أعمار ست سنوات أو أكثر (المتقدمون من داخل المدرسة والمقيدون برياض الأطفال وقضوا عامين بها) والمتقدمون من خارج المدرسة الأكبر سنأً مع مراعاة المربع السكنى.
 
أما فى حالة وجود أماكن خالية بالمدرسة، وبعد أخذ جميع الملزمين المتقدمين للمدرسة، يرتب صغار السن الذين قضوا عامين برياض أطفال المدرسة نفسها تنازلياً من الأكبر إلى الأصغر، حتى إستكمال وشغل جميع الأماكن الخالية بالمدرسة على أن لا يقل السن عن خمس سنوات ونصف فى أول أكتوبر 2019.
 
وأضاف، أنه فى حال إستكمال الكثافة المقررة قانونياً لكل فصل، ويوجد أعداد من رياض الأطفال صغار سن، وقضوا عامين بالمدرسة وليس لهم مكان بها، يتم إخطار التعليم الإبتدائى لتوزيعهم على أقرب مكان متاح تسمح فيه الكثافة باستعابهم، أما إذا تبقى تلاميذ من المتقدمين إلى المدرسة من الخارج من الملزم قبولهم ولا تسمح الكثافة باستيعابهم، يتم ترتيبهم فى كشوف تنازلياً من الأكبر سناً إلى الأصغر سنأً، بحيث يقوم التعليم الإبتدائى بتوزيعهم حسب المربع السكنى والكثافة المتاحة.
 
ووجه محافظ الغربية، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإعلان كشوف المقبولين بكل مدرسة، وكذلك كشوف أسماء الذين تقدموا وتم توزيعهم على مدارس أخرى مجاورة فى أماكن ظاهرة، على أن تتضمن الكشوف القواعد الحاكمة للقبول والتوزيع التى تم التنسيق على أساسها، وذلك فى شفافية تامة وحيادية، وإعلان هذه الكشوف فى موعد أقصاه 5 اغسطس القادم، ثم يحول جميع التلاميذ المقبولين للكشف الطبى للتأكد من لياقتهم الصحية.
 
كما أكد محافظ الغربية، على أهمية التنسيق بين المدارس ذات الكثافة العالية والمنخفضة، وفق خريطة المدارس والكثافات السكانية، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير مفصل نهائى عن كثافة الطلاب بجميع فصول المحافظة قبل إعلان قبول الطلاب، للتأكد من تحقيق التوازن بين عدد الطلاب والفصول المتاحة وتقليل ظاهرة تكدس الفصول.
 
 
 

محافظ الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

الصف الاول الابتدائى

تقديم المدارس

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