"غيرة بنات".. أسرة طالبة بالثانوية تتهم زميلتيها بحرقها لحرمانها من الامتحان

اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوى العام الأزهرى بمحافظة الشرقية، طالبتين بالتسبب فى حرق نجلتهم بسبب الغيرة الشديدة منها لتفوقها.



وقال حاتم أحمد، زوج شقيقة الطالبة "سارة قطب مصطفى" 17 بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، مقيمة جزيرة النص مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، أثناء توجها لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى، واستقلالها وسيلة مواصلات بالقرية، كانت خلفها كل من زميلتاها "إيمان.أ.م" و"دهب.م" بالصف الثالث الثانوى، وقامتا بسكب كمية من البنزين على ساقها من الخلف، بسبب الغيرة الشديدة منها لتفوقها دراسيًا، وحرمانها من تأدية الامتحانات، مما تسبب فى إصابتها بحروق، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1387 إدارى مركز فاقوس لسنة 2019.



وأفاد زوج شقيقة الفتاة، أن الشرطة لم تعرض المحضر على النيابة العامة، إلا بعد تكليف محامى بمتابعة القضية، وطلب اليوم تحويل المحضر إلى النيابة العامة لحصول الفتاة على حقها.