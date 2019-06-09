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على عبد العال خلال الجلسة العامة: "أنا رئيس لمجلس النواب مش رئيس للنواب"

الأحد، 09 يونيو 2019 04:30 م
على عبد العال خلال الجلسة العامة: "أنا رئيس لمجلس النواب مش رئيس للنواب" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، إنه يدير المجلس لكنه لا يتحكم فى الأعضاء، ولا يملك إصدار قرار إلا بموافقة الأغلبية تعبيرا عن مجموع إرادتهم.
 
وبحسب حديث "عبد العال" خلال الجلسة، قال: "أنا رئيس مجلس النواب ولست رئيسا للنواب. ورئيس المجلس لا يستطيع إصدار قرار إلا بموافقة النواب، وهو يعبر عن مجموع إرادتهم، فى حين أن رئيس النواب يصدر القرار ويُنفذه الأعضاء".
 
وأضاف رئيس البرلمان: "أنا حريص على كل النواب، وحريص أن نصل جميعا إلى برّ الأمان، وأعلم أنكم جميعًا مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون. هيبتى من هيبتكم، وأى مساس بالمنصة مساس بالمجلس فى مجموعه".
 
ولفت إلى أن المجلس أصدر أكبر حزمة تشريعات فى تاريخ المجالس النيابية، إذ أقر 542 قانونا، وما كان يستطيع الوصول إلى هذا العدد الضخم إلا بإخلاص النواب الذين وقفوا إلى جانب الدولة المصرية. مستطردا: "ما يحدث فى الجلسات من الشدّ والجذب أمر طبيعى، ولكن تظل المحبّة باقية بينى وبينكم. أنا متسامح فى حقى، لكننى لا أتسامح فيما يتعلق بالتشريع".
 

البرلمان

عبد العال

رئيس النواب

الجلسة العامة

التشريع

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